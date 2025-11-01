Срок оплаты за ЖКУ в Москве изменится с 1 марта 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 марта 2026 года в Москве будет установлен новый срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) – до 15-го числа каждого месяца. Соответствующее решение было принято на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы.

Как отметил редактор проекта, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, изменение не только приводит московское законодательство в соответствие с федеральным, но и отвечает на многочисленные обращения жителей.

"Кто-то еще не получил зарплату, кому-то не пришел аванс. Мы даем лишние пять дней всем москвичам для того, чтобы оплачивать коммунальные и жилищно-коммунальные услуги. Пять дней – это тоже важно. В житейских вопросах каждый день может сыграть свою полезную роль", – сказал Орлов.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что новый срок станет единым и обязательным для всех. Управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) больше не смогут устанавливать иные даты оплаты через договоры или решения общих собраний.

Ранее сообщалось, что в Москве работает горячая линия по вопросам отопления по номеру +7 (800) 100-23-29. Горожане могут обратиться для решения проблем с отсутствием тепла в жилых помещениях. К осенне-зимнему сезону было подготовлено свыше 74 тысяч городских объектов.