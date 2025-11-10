МВД: аферисты с дипфейками часто в своих фразах просят срочно перевести деньги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Фразы "Мама (папа), я в беде, срочно нужны деньги", "У меня проблемы, помоги" и "Это срочно, переведи на эту карту" зачастую применяются в схемах мошенников, использующих дипфейки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

С помощью них аферисты пытаются получить код доступа для аккаунта портала "Госуслуги", уточнили в ведомстве.

Также злоумышленники могут создавать дипфейки руководителей. В таких случаях, заявляя от лица начальника, мошенники предупреждают о том, что с жертвой для проверки якобы свяжется сотрудник ФСБ, с которым обязательно нужно поговорить.

"Если вы слышите любую из этих фраз – прекращайте общение", – призвали в пресс-центре МВД.

В ведомстве также вновь подчеркнули, что никому и никогда нельзя передавать коды из СМС.

Ранее МВД назвало главные черты, по которым можно отличить ботов в Сети от реальных людей. По данным ведомства, первые в переписке всегда имеют четкий ответ, комментируют в любое время суток и пишут почти одинаково, без эмоций, в одном ритме. Кроме того, с ними нельзя обсудить личную жизнь.

Живые пользователи, в свою очередь, несовершенны, они могут ошибаться или писать эмоционально, подчеркнули в министерстве.

