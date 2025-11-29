Форма поиска по сайту

29 ноября, 09:33

Общество

Облачная погода без осадков ожидается в Москве 29 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода без осадков ожидается в Москве в субботу, 29 ноября, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что ожидаются неустойчивые прояснения. Дневная температура будет на 2–3 градуса выше климатической нормы, столбик термометра поднимется до 3 градусов в столице. В области – до 4 градусов тепла.

Кроме того, будет дуть юго-западный ветер, со скоростью 1–3 метра в секунду. Атмосферное давление, в свою очередь, установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба. Синоптик подчеркнул, этот показатель – выше нормы.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что жителям Москвы не стоит ждать формирования снежного покрова в первой декаде декабря.

По ее прогнозу, существенные изменения в погоде произойдут только в середине следующего месяца. В частности, в город придут снегопады. Однако количество осадков и устойчивость покрова остаются под вопросом, поскольку декабрь прогнозируется относительно теплым.

