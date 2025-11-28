Форма поиска по сайту

28 ноября, 11:44

Общество

Снежный покров появится в Москве к середине декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам не стоит ждать формирования снежного покрова в первой декаде декабря. Об этом заявила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Агентством "Москва".

Согласно ее прогнозам, существенные изменения в погоде, вероятно, произойдут только в середине следующего месяца. В частности, в город придут снегопады. Однако количество осадков и устойчивость покрова остаются под вопросом, поскольку декабрь прогнозируется относительно теплым.

"В последние годы у нас в декабре, если снег выпадал, то к концу месяца он начинал интенсивно таять. Поэтому невозможно сказать, насколько снежный покров задержится в Москве в декабре месяце", – подчеркнула метеоролог.

Мегаполис войдет в первый месяц зимы с осенней погодой, отмечала ранее Позднякова. Примерные температурные значения в дневное время ожидаются в пределах 0, а в ночное будут варьироваться между минус 3 и плюс 2 градусов.

Причем существенных осадков в первую пятидневку декабря не ожидается, добавлял синоптик Александр Шувалов. По его словам, предстоящая зима в столице в целом окажется теплее климатической нормы. При этом погода в холодный сезон прогнозируется "нервная", так как резкие потепления будут чередоваться с резкими похолоданиями.

