27 ноября, 11:19

Общество

Дожди закончатся в Москве в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Дожди закончатся в Москве в выходные, 29 и 30 ноября, заявил RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Сегодня (27 ноября. – Прим. ред.) и в ночь на пятницу (28 ноября. – Прим. ред.) мы еще будем находиться в теплом секторе циклона с дождями. К утру дожди закончатся, начнется понижение температуры и переход ветра на западный, но без существенного усиления", – рассказал синоптик.

Пасмурная погода прогнозируется 29 и 30 ноября. Кроме того, начнет расти атмосферное давление – оно достигнет 750–754 миллиметров ртутного столба.

"Это начало следующей недели, когда над центральными областями европейской части России установится погода без осадков. Может быть, даже будет проглядывать солнце", – отметил собеседник издания.

В ближайшие дни температура по ночам будет составлять от 0 до минус 5 градусов, а дневная – от 0 до 3 градусов.

"Сезон дождей в Москве заканчивается. Ближайшая десятидневка, скорее всего, обойдется без осадков. Снега тоже не стоит ждать в сухую погоду", – резюмировал специалист.

Четверг, 27 ноября, станет одним из самых теплых дней в столице на этой неделе. Днем ожидается до 7 градусов тепла, местами возможны дожди. Однако на следующий день похолодает – ночью температура опустится до 2 градусов, не исключено появление гололедицы, сообщил ранее метеоролог Александр Ильин.

Несвойственная для начала зимы погода сохранится в Москве до декабря

