Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать зимнюю манеру вождения

Минтранс Подмосковья призвал водителей придерживаться зимней манеры вождения, несмотря на теплую погоду. После ухода циклона в регионе установился антициклон, прекратились осадки, а температура достигла 4 градусов.

Однако ночные заморозки могут привести к образованию гололедицы на дорогах. В воскресенье, 30 ноября, возможен возврат небольших дождей. В субботу, 29 ноября, в регионе ожидается теплая погода без осадков.

