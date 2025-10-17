Форма поиска по сайту

17 октября, 11:30

Шоу-бизнес

Рэпер Баста рассказал о концерте на своей любимой станции метро в Москве

Музыкант и продюсер, рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, рассказал о концерте на своей любимой станции столичного метро в проекте "Москва едет".

По словам исполнителя, он жил на станции "Курской", когда только переехал в Москву. Поэтому его выступление там было наполнено ностальгией, романтикой и радостью встречи с людьми. Также музыкант отметил, что в метро есть особый шарм у звука.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

