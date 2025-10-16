Директор Гуфа назвала абсолютно адекватной стоимость билетов на концерт рэпера

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Стоимость билетов на прощальный концерт рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) абсолютно адекватная и разумная, заявила Москве 24 концертный директор артиста Ольга Долматова.

Известно, что у Гуфа запланировано три концерта – 29 и 30 ноября, а также 2 декабря. Они будут проходить на арене ЦСКА в Москве. Стоимость VIP-ложи на 12 человек составляет 800 тысяч рублей, то есть более 66 тысяч рублей на каждого посетителя. Обычные билеты обойдутся в сумму от 7,5 тысячи рублей, но в настоящий момент они разобраны.

Концертный директор подчеркнула, что в 800 тысяч рублей заложены обслуживание официантами, напитки и закуски, а также закрытая тихая зона и выход на балкончики. По словам Долматовой, цена примерно в 65 тысяч рублей "абсолютно приемлема" для концерта любимого артиста.





Ольга Долматова концертный директор рэпера Гуфа Что касается танцпола и фан-зоны – это тоже были не особо дорогие варианты, сравните, пожалуйста, с другими артистами нашей эстрады, можно так сказать, и вы увидите, что цены бывают выше.

Бывший концертный директор рэпера Эдгар Кеосаян, в свою очередь, пояснил, что высокая стоимость прощального концерта обусловлена растущими ценами аренды площадок. Кроме того, она также связана с особыми условиями выступления самого Гуфа.

"Кто хочет купить билеты, тот их покупает", – добавил он.

О прощальном туре Гуф объявил в феврале. При этом о завершении гастрольной деятельности исполнитель говорил еще в январе. В одном из интернет-шоу музыкант отметил, что он в свои 45 лет "уже подустал скакать по сцене с рэпом".

Ранее стало известно, что полиция прекратила уголовное преследование Гуфа по делу о драке в подмосковной Апрелевке в октябре 2024 года. Инцидент произошел в сауне, где отдыхал Гуф и его приятель. Они поспорили с администратором заведения, которая настаивала на включении в счет гостей штрафа за курение в помещении в виде дополнительных услуг.

Следствие обнаружило подтверждение версии Гуфа и его защиты, в соответствии с которой рэпер не был зачинщиком потасовки. Результаты судебно-медицинской экспертизы не подтвердили заявления потерпевшего о степени тяжести нанесенного ему вреда.

