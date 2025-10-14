14 октября, 11:30Шоу-бизнес
Блогер Любовь Сидоркина рассказала, как она добилась восхищения подписчиков
Блогер и певица Любовь Сидоркина рассказала, как она прошла путь от насмешек одноклассников до восхищения подписчиков. Девушка призналась, что в школе ее дразнили из-за лишнего веса.
Это привело к тому, что она начала заниматься спортом. Сегодня Сидоркина пользуется популярностью у подписчиков и вдохновляет других своим примером.
Большое интервью с Любовью Сидоркиной выйдет во вторник, 14 октября, в эфире телеканала Москва 24.