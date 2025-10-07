Актриса из сериала "Кухня" назвала устаревшими новости о переломе позвоночника

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Информация о переломе позвоночника является устаревшей, рассказала актриса Ела Санько в разговоре с телеканалом "360".

Ранее в Сети появилась информация, что 78-летняя Санько неудачно упала дома, после чего начала чувствовать боль в спине и обратилась к врачам. Они диагностировали ей перелом поясничного позвонка.

Сама актриса заявила, что "неприятности" действительно были, но уже прошли.

"Эта информация устарела. Я на ногах, я работаю", – подчеркнула артистка.

Санько известна по ролям в сериалах "Кухня" и "Папины дочки. Новые", а также "Внутри убийцы", "Преступление и наказание", "Монастырь". Она также снималась в фильмах "Светлячок", "Черновик", "Он – дракон" и многих других.

