27 ноября, 13:57

Общество

Москвичи пожаловались на подсветку нового ЖК "Малевич"

Фото: телеграм-канал "Изнанка Москвы"

Жители столичного района Отрадное пожаловались на подсветку нового жилого комплекса "Малевич". В беседе с Москвой 24 они потребовали отключить слишком яркое освещение здания.

ЖК видно за несколько километров за счет подсветки, состоящей из разных цветов – красного, зеленого, синего, желтого и белого. Из-за этого жильцы соседних домов вынуждены закрывать окна плотными шторами.

"Подсветка нам с утра до вечера светит практически в окна. <...> С нашего подъезда пять семей уехали в ближайшие дома", – поделилась москвичка Лариса Сергеева.

По словам местных жителей, освещение соседнего дома сравнимо со светящим в окна квартиры фонарем. Если не закрывать шторы, то вечером в комнатах светло так, что нельзя даже воспользоваться проектором.

"Подсветка мне нравится, но я, конечно, хотел бы, чтобы она была не такая яркая", – подчеркнул житель соседнего дома Максим Данковцев.

По словам специалистов, чересчур яркое освещение здания может не только приносить дискомфорт, но и быть опасным. Из-за этого нарушаются сон и биоритмы, что ведет к стрессу, усталости и головным болям.

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов подчеркнул, что световое загрязнение может подавлять выработку мелатонина.

"Есть исследования, которые показывают, что избыточные внешние источники света могут даже приводить к депрессии", – указал Бузунов.

Для предотвращения подобного в Москве приняты нормы яркости подсветки фасадов зданий. Руководитель одной из светотехнических компаний Ян Удалых напомнил, что яркость не должна превышать 300 кандел на квадратный метр.

"Требования от Москомархитектуры носят рекомендательный характер. Предпочтение отдается цветам теплого белого и его оттенков", – сказал Удалых.

Если жителям мешает слишком яркое освещение, то они могут обратиться в Роспотребнадзор. Тогда специалисты проверят интенсивность света и дадут свое заключение, подчеркнул зампред Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

В итоге Москва 24 обратилась к застройщику ЖК и там сразу пообещали уменьшить яркость.

Ранее стало известно, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности город освещают уже более миллиона светильников.

Кроме того, столичный комплекс городского хозяйства объявил о разработке проекта освещения административного здания на Садовом кольце в центре города. Ожидается, что энергетики смонтируют в общей сложности свыше 600 осветительных приборов.

