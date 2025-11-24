Москвичи придумали, как бороться с рекламными билбордами на колесах

Жители одного из жилых комплексов в столичном районе Очаково-Матвеевское придумали, как избавиться от рекламных билбордов на колесах. Прицепы-баннеры неделями занимали парковочные места во дворах.

По словам местных жителей, они в том числе портят внешний облик района, а также создают визуальный шум. Горожане практически еженедельно направляют обращения по этому поводу.

Какой же способ придумали местные жители, чтобы избавиться от рекламных билбордов на колесах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

