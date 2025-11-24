Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 22:30

Город

Москвичи придумали, как бороться с рекламными билбордами на колесах

Москвичи придумали, как бороться с рекламными билбордами на колесах

Пожар на территории хлебокомбината в Москве ликвидирован

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за гололедицы

Пять автомобилей столкнулись на МСД

"Московский патруль": подросток напал на охранника ТЦ и двух полицейских на юге столицы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 ноября

Мэр Москвы принял участие в Совете при полномочном представителе президента России в ЦФО

"Новости дня": новый детский сад откроют в Коммунарке в следующем году

Курьер сбил ребенка на пешеходном переходе в Марьино

Болельщик получил пять суток ареста за драку на стадионе в Москве

Жители одного из жилых комплексов в столичном районе Очаково-Матвеевское придумали, как избавиться от рекламных билбордов на колесах. Прицепы-баннеры неделями занимали парковочные места во дворах.

По словам местных жителей, они в том числе портят внешний облик района, а также создают визуальный шум. Горожане практически еженедельно направляют обращения по этому поводу.

Какой же способ придумали местные жители, чтобы избавиться от рекламных билбордов на колесах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья КрамароваМария Панкратова

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика