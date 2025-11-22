Водитель насмерть сбил подростка в подмосковной Коломне и скрылся

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В подмосковной Коломне водитель автомобиля "Хендай" насмерть сбил подростка 2008 года рождения и скрылся с места. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло 22 ноября около 17:27 на улице Ленина в городе Озеры.

По предварительной информации, несовершеннолетний переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель совершил наезд. Подросток погиб на месте от полученных травм.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают виновника ДТП, который скрылся с места происшествия.

