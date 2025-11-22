Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 21:14

Происшествия

Водитель насмерть сбил подростка в подмосковной Коломне и скрылся

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В подмосковной Коломне водитель автомобиля "Хендай" насмерть сбил подростка 2008 года рождения и скрылся с места. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло 22 ноября около 17:27 на улице Ленина в городе Озеры.

По предварительной информации, несовершеннолетний переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель совершил наезд. Подросток погиб на месте от полученных травм.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают виновника ДТП, который скрылся с места происшествия.

Ранее один человек погиб в ДТП с грузовиком в ТиНАО. По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Jaecoo на Филимонковском шоссе не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовой машиной.

Крупная авария стала причиной пробки в Хамовниках

Читайте также


происшествияДТП

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика