В Казани пассажирка трамвая умерла после падения в салоне

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ"

В Казани 62-летняя пассажирка трамвая умерла после падения в салоне. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Татарстану.

Инцидент произошел вечером 19 ноября. По данным ведомства, водитель трамвая № 4 резко набрал скорость, когда отъезжал от остановки. В результате одна из пассажирок потеряла равновесие и упала.

Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму. Через сутки женщина умерла. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи планируют во время расследования дела дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности пассажироперевозок.

Ранее два пассажира автобуса № 642 пострадали в результате ДТП в столичном районе Коньково. По данным ГУП "Мосгортранс", водитель автомобиля внезапно применил торможение, из-за чего автобус также был вынужден поступить аналогичным образом для предотвращения столкновения. В результате два пассажира упали. Их госпитализировали.

