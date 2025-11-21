Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 15:25

Происшествия

В Казани пассажирка трамвая умерла после падения в салоне

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ"

В Казани 62-летняя пассажирка трамвая умерла после падения в салоне. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Татарстану.

Инцидент произошел вечером 19 ноября. По данным ведомства, водитель трамвая № 4 резко набрал скорость, когда отъезжал от остановки. В результате одна из пассажирок потеряла равновесие и упала.

Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму. Через сутки женщина умерла. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи планируют во время расследования дела дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности пассажироперевозок.

Ранее два пассажира автобуса № 642 пострадали в результате ДТП в столичном районе Коньково. По данным ГУП "Мосгортранс", водитель автомобиля внезапно применил торможение, из-за чего автобус также был вынужден поступить аналогичным образом для предотвращения столкновения. В результате два пассажира упали. Их госпитализировали.

Шесть пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика