05 сентября, 13:36

Происшествия

В Москве привлечена к ответственности девушка, сбившая пешехода на самокате

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Девушка, сбившая на электросамокате пешехода в Москве, привлечена к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В отношении злоумышленницы составлен протокол о нарушении правил дорожного движения, в результате чего потерпевшему был нанесен легкий или средней тяжести вред здоровью. Также было возбуждено административное дело по аналогичной статье.

Инцидент произошел на улице Черняховского. 20-летняя жительница Нижневартовска сбила на электросамокате пенсионерку и скрылась с места происшествия. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Ранее двое подростков врезались в столб, катаясь на одном самокате по Никулинской улице в Москве. В результате москвич, который управлял самокатом, упал на дорогу, где его сбил автобус. Молодой человек погиб. Пассажир самоката был доставлен в больницу.

