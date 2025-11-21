ДТП произошло на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На 1-й Тверской-Ямской улице произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, на месте работают оперативные службы города. Уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

Отмечается, что движение в сторону центра затруднено на 2 километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее на МКАД произошло несколько аварий, в результате которых повреждения получили 9 автомобилей. По данным Госавтоинспекции Москвы, три ДТП случились 20 ноября около 05:00 на 63-м километре внешней стороны дороги.

Предварительно, пострадавших не было. Водителям напомнили о необходимости следить за дистанцией и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

