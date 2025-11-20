9 автомобилей получили повреждения в ДТП на МКАД

Фото: Москва 24

На МКАД произошло несколько ДТП, в результате которых повреждения получили 9 автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале.

"Сегодня (20 ноября. – Прим. ред.) утром, около 5 часов утра, на 63-м километре внешней стороны МКАД произошло 3 дорожно-транспортных происшествия", – уточнили в ГАИ.

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

В ведомстве напомнили водителям следить за дистанцией и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

Ранее ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 44-го километра МКАД. Из-за аварии движение в данном районе было затруднено на 1,8 километра. Водителей призывали заранее выбирать пути объезда.

До этого один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО. Предварительно, авария произошла на Брестском шоссе вблизи поселения Вороново. Там водитель Reno столкнулся с Volvo, когда последний не убедился в безопасности при выполнении поворота налево.