Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 09:57

Происшествия

9 автомобилей получили повреждения в ДТП на МКАД

Фото: Москва 24

На МКАД произошло несколько ДТП, в результате которых повреждения получили 9 автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале.

"Сегодня (20 ноября. – Прим. ред.) утром, около 5 часов утра, на 63-м километре внешней стороны МКАД произошло 3 дорожно-транспортных происшествия", – уточнили в ГАИ.

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

В ведомстве напомнили водителям следить за дистанцией и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

Ранее ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 44-го километра МКАД. Из-за аварии движение в данном районе было затруднено на 1,8 километра. Водителей призывали заранее выбирать пути объезда.

До этого один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО. Предварительно, авария произошла на Брестском шоссе вблизи поселения Вороново. Там водитель Reno столкнулся с Volvo, когда последний не убедился в безопасности при выполнении поворота налево.

Массовое ДТП с девятью машинами произошло на МКАД

Читайте также


происшествияДТПгород

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика