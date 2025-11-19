Движение затруднено на 44-м км МКАД из-за аварии с несколькими авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 44-го километра МКАД, в районе съезда № 45. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте аварии уже работают городские оперативные службы, они уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

Из-за аварии движение в данном районе затруднено на 1,8 километра. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО. Предварительно, авария произошла на Брестском шоссе вблизи поселения Вороново. Там водитель Reno столкнулся с Volvo, когда последний не убедился в безопасности при выполнении поворота налево.

Еще одна авария случилась до этого на проспекте Андропова, где столкнулись сразу четыре автомобиля, один из которых впоследствии опрокинулся. В результате произошедшего пострадали три человека, прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП.