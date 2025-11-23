Пожар произошел в квартире жилого дома на Нагатинской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел в квартире, расположенной на 10-м этаже жилого дома на Нагатинской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

К тушению привлечены 25 человек и 9 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве, добавив, что до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 10 жильцов.

К настоящему моменту возгорание было локализовано на площади 15 квадратных метров.

Ранее в здании отеля Radisson Blue на Самарской улице произошло возгорание. Из помещений успели эвакуироваться примерно 400 человек, а ликвидацией пожара занимались 39 специалистов.

Позже возгорание удалось ликвидировать. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.

