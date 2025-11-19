Возгорание в отеле в центре Москвы ликвидировано

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в отеле Radisson Blue в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что информации о пострадавших не поступало.

По данным ТАСС, очаг возгорания находился в вентиляции на третьем этаже. Сильное задымление было на втором и третьем этажах.

О пожаре стало известно 19 ноября. До прибытия пожарных было эвакуировано около 400 человек. Ликвидацией огня занимались 39 пожарных и 10 единиц техники.

До этого сообщалось о возгорании на улице Крылатские Холмы в Москве. В результате ЧП погибли мужчина и женщина. Точная причина пожара будет определена после экспертизы, ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

