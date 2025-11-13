Полиция установила личность мужчины, избившего баскетболиста ЦСКА в Раменском

Фото: телеграм-канал "360 ЧП"

Сотрудники полиции определили личность мужчины, подозреваемого в избиении 18-летнего баскетболиста московского клуба "ЦСКА-Юниор" Владимира Ершова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел в одном из ночных клубов, который находится на улице Воровского в Раменском муниципальном округе. По данным правоохранителей, у спортсмена произошел конфликт с неизвестным, в результате чего баскетболист пострадал. В связи с этим пострадавшего доставили в больницу.

Выяснилось, что напал на спортсмена злоумышленник 1999 года рождения. В настоящее время его разыскивают для последующего задержания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое было совершено из хулиганских побуждений с применением оружия. Следователи проводят допросы и иные мероприятия, которые позволят установить всех участников конфликта, уточняет пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

В свою очередь, спортивный директор молодежного баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский в беседе с РИА Новости сообщал, что защитника команды после случившегося ввели в медикаментозный сон. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Спустя время Ершова перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, а на днях выписали из медучреждения.

Ранее на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева напали в Махачкале. По данным СМИ, злоумышленники совершили около 10 выстрелов, в результате чего спортсмен получил множественные огнестрельные ранения.

Источник из окружения спортсмена заявил, что в тело Хизриева попало не менее пяти пуль. В результате врачи прооперировали бойца, его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

