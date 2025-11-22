Еще девять выделенных полос появится в Москве с 13 декабря

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве появится девять новых выделенных полос. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, почти 5,5 километра новых полос заработают с 13 декабря. По этим участкам частично проходит 48 городских маршрутов, по которым пассажиры совершают более 245 тысяч поездок в рабочие дни.

"Благодаря им время в пути для пассажиров автобусов и электробусов сокращается в 2–4 раза, транспорт ходит регулярнее, аварийность снижается в среднем на 25%", – сказал Ликсутов.

В частности, выделенная полоса длиной 1,4 километра появится на Авиамоторной улице в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Автобусы будут проезжать этот участок в два раза быстрее.

Еще одна выделенка заработает в проезде Серебрякова рядом со станцией метро "Ботанический сад". И другая – у Семеновской площади в районе пересечения с улицей Измайловский Вал.

Выделенную полосу организуют на отрезке улицы Генерала Сандалова от улицы Авиаконструктора Микояна до пересечения с Ленинградским проспектом. Здесь автобусы будут проезжать в пять раз быстрее.

Выделенка длиной 1,5 километра на Ботанической улице ускорит движение городского транспорта в 1,5 раза. А благодаря выделенной полосе на Кастанаевской улице в районе пересечения с Рублевским шоссе автобусы смогут проезжать в три раза быстрее.

Кроме того, полосы организуют в Зеленограде в районе пересечения улицы Каменки и Панфиловского проспекта и в районе пересечения улицы Поляны и МКАД. Также полоса появится на пересечении Боровской улицы и Проектируемого проезда № 389.

Между тем свыше 60 остановок открылось рядом с важными социальными объектами в Москве. В частности, они появились рядом с учебными заведениями и поликлиниками. Решение об организации остановок принимают в первую очередь по просьбам жителей столицы.

Всего с начала года в городе появилось 85 остановок, что на 40% больше прошлогодних показателей.