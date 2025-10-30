В России предложили отменять штрафы за нарушения ПДД из-за ям на дорогах

В России предложили отменять штрафы водителям за нарушения ПДД, вызванные необходимостью объезда ям на дорогах. В настоящее время камеры автоматической фиксации могут штрафовать за выезд за стоп-линию, на встречную полосу или пересечение сплошной линии разметки, даже если маневр был вызван объездом препятствия.

Как отмечает автоэксперт Дмитрий Золотов, проблема требует индивидуального подхода к каждому случаю, поскольку камеры не фиксируют наличие ям на проезжей части. Водители вынуждены обжаловать такие штрафы в судебном порядке, доказывая наличие объективной причины для нарушения ПДД.

