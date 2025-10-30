Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 07:30

Транспорт

В России предложили отменять штрафы за нарушения ПДД из-за ям на дорогах

В России предложили отменять штрафы за нарушения ПДД из-за ям на дорогах

На ТТК заменили 600 тысяч квадратных метров асфальта

Бронзовые скульптуры отреставрируют на станции метро "Площадь Революции"

"Новости дня": в 2026 году на 25 станциях столичного метро появятся новые турникеты

"Новости дня": бронзовые скульптуры отреставрируют на станции метро "Площадь Революции"

Новости Московского транспорта

Пропускная способность станций метро вырастет на 40% в 2026 году

Нейросетевые технологии внедрят в транспортную систему Москвы до 2030 года

Собянин: первый в России беспилотный трамвай перевез более 26 тыс пассажиров

Собянин: в декабре начнем тестирование первого в России беспилотного метропоезда

В России предложили отменять штрафы водителям за нарушения ПДД, вызванные необходимостью объезда ям на дорогах. В настоящее время камеры автоматической фиксации могут штрафовать за выезд за стоп-линию, на встречную полосу или пересечение сплошной линии разметки, даже если маневр был вызван объездом препятствия.

Как отмечает автоэксперт Дмитрий Золотов, проблема требует индивидуального подхода к каждому случаю, поскольку камеры не фиксируют наличие ям на проезжей части. Водители вынуждены обжаловать такие штрафы в судебном порядке, доказывая наличие объективной причины для нарушения ПДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика