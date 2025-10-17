Собянин: Москва продолжает внедрение беспилотных технологий в трамвайную сеть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва продолжает внедрять беспилотные технологии в трамвайную сеть. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"Перед тем, как автоматический транспорт выйдет на линию с пассажирами, проводятся многочисленные и серьезные испытания", – написал мэр.

По словам градоначальника, поездки с водителем начали уже 2 беспилотных испытательных трамвая. Они курсируют по маршрутам № 30, 27, 23, 15 и 31 Краснопресненской трамвайной сети. Во время пути водители собирают данные для "отрисовки" высокоточной карты. Ее формирование является одним из самых важных этапов испытания беспилотных технологий. На ней точно описаны все детали движения трамвая по конкретному направлению.



В транспорте установлены лидары с обзором 360 градусов, которые видят объекты на расстоянии до 200 метров и определяют их местоположение с точностью до 2 сантиметров, радары, помогающие ориентироваться в плохую погоду и оценивать скорость других участников движения, а также камеры, определяющие объект перед трамваем.



В карту входит лидарная часть, позволяющая установить положение трамвая в пространстве, и векторная – с информацией о маршруте движения. Подобная карта для маршрута № 10 создавалась и перед запуском первого в России полностью беспилотного трамвая. Он проехал уже более 4,5 тысячи километров без нарушений и перевез свыше 21 тысячи людей.



"В соответствии со стратегией развития Московского транспорта, к 2030 году оснастим беспилотными технологиями около 2/3 столичного парка трамваев", – добавил Собянин.

Ранее беспилотный трамвай Москвы стал первым видом наземного транспорта, где применили технологию синтеза речи. Для пассажиров подготовлена полная база аудиосообщений, которые озвучил профессиональный диктор метро Алексей Россошанский. Система объявлений включает приветствие, названия остановок, напоминания о вежливости и правила пользования.

