20 ноября, 09:30

Транспорт
РЖД: высокоскоростные поезда смогут развивать скорость до 500 км/ч

Высокоскоростные поезда смогут развивать скорость до 500 км/ч – РЖД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские высокоскоростные поезда обладают техническим потенциалом для развития скорости до 450–500 километров в час. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров в эфире Первого канала.

"Вот сегодня мы говорим о скорости 400 километров в час. На самом деле у коллег есть уже, я знаю, заделы и на скорость 450, и на скорость 500 километров в час", – рассказал Белозеров.

Проект строительства первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система".

Протяженность дороги составит около 700 километров, она пройдет по территории 6 субъектов РФ с общим населением 30 миллионов человек.

Согласно распоряжению правительства, проектирование и строительство ВСМ запланировано на 2024–2028 годы, а ввод в эксплуатацию – на 2028 год. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток между двумя столицами вырастет до 23 миллионов человек в год.

Ранее сообщалось, что в России до 2045 года планируется построить пять высокоскоростных магистралей общей протяженностью 4 500 километров. На новых линиях будет задействовано до 300 высокоскоростных поездов.

транспорт

