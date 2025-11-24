В столице 27 отечественных электробусов вышли еще на три маршрута

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

В четырех округах Москвы начали курсировать 27 электробусов отечественного производства. Они ходят по маршрутам с856, № 888 и 202, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Первые два были специально разработаны для соединения учебных и медицинских учреждений, а также популярных мест притяжения. Маршрутные линии охватывают девять станций рельсового каркаса и шесть районов города.

В свою очередь, маршрут № 202 начал ходить в Западном административном округе (ЗАО). Он связывает жилые комплексы в квартале Кинематографическом района Раменки со станциями метро "Аминьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) и "Ломоносовский проспект" Солнцевской линии.

Всего с начала текущего года в мегаполисе было запущено уже 75 таких маршрутов, напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Продолжаем развивать сеть электротранспорта для повышения качества жизни, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – добавил он.

Ранее в Зеленограде начал работу первый электробус с технологией ночной зарядки. Он будет тестироваться в течение полугода в разных погодных и дорожных условиях. По результатам испытаний будет рассмотрена возможность закупки такой техники для запуска на длинные маршруты.

