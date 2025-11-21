Форма поиска по сайту

21 ноября, 18:15

Новости Москвы: ремонт Кузьминского путепровода проведут на юго-востоке столицы

Новости Москвы: ремонт Кузьминского путепровода проведут на юго-востоке столицы

Зрители Москвы 24 показали кадры с тренировки по конному спорту

Победителей турнира "Звезды профессии" наградили в День бухгалтера на ВДНХ

Метровые шары для Тверской улицы раскрасят вручную столичные художники

Видимость ухудшится до 200–700 метров в Москве из-за тумана

"Интервью": Юлия Урожаева – о том, почему Москва стала экологичным примером для мира

Черно-золотой аксолотль появился в "Москвариуме"

"Новости дня": новая экскурсия откроется по районам Коптево и Войковскому

В программе "Москва сегодня" расскажут о новых корпусах Морозовской детской больницы

Уникальные инсталляции появятся на Тверской улице к Новому году

На юго-востоке Москвы идет ремонт Кузьминского путепровода. В ходе работ на Волгоградском проспекте заменят пролетные строения и укрепят опоры. Специалисты уже смонтировали балки и провели гидроизоляцию. Работы проводятся поэтапно и без полного перекрытия движения.

В Москве обновили надвратную колокольню храма Христа Спасителя. Сначала специалисты промыли фасад площадью более 500 квадратных метров. Потом они демонтировали покрытие купола колокольни и установили новое, а также отшлифовали мраморные плиты и заполнили сколы на них. Они обновили кровлю и выполнили золочение креста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Кузнеченкова

