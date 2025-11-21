Новости Москвы: ремонт Кузьминского путепровода проведут на юго-востоке столицы

На юго-востоке Москвы идет ремонт Кузьминского путепровода. В ходе работ на Волгоградском проспекте заменят пролетные строения и укрепят опоры. Специалисты уже смонтировали балки и провели гидроизоляцию. Работы проводятся поэтапно и без полного перекрытия движения.

В Москве обновили надвратную колокольню храма Христа Спасителя. Сначала специалисты промыли фасад площадью более 500 квадратных метров. Потом они демонтировали покрытие купола колокольни и установили новое, а также отшлифовали мраморные плиты и заполнили сколы на них. Они обновили кровлю и выполнили золочение креста.

