Дельфиненок из "Москвариума" на ВДНХ получил имя Флиппи

Фото: пресс-служба "Москвариума"

Детеныш черноморской афалины, который в сентябре родился в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ, получил имя Флиппи, предает пресс-служба учреждения.

В голосовании приняли участие более 184 тысяч взрослых и юных москвичей. Оно проходило на сайте проекта "Активный гражданин" и на платформе "Активный гражданин – детям". Свыше 42 тысяч активных граждан выбрали имя Флиппи, которое образовано от греческого имени Филипп и указывает на то, что у его обладателя активный и своенравный характер.

Сейчас увидеть дельфиненка можно в Центре океанографии и морской биологии "Москвариума". Он играет и плавает во взрослом бассейне под наблюдением мамы Ноты, а также других обитателей бассейна. Когда детенышу исполнится полгода, в его рацион будет добавлен рыбный прикорм. Пока он питается молоком матери.

Флиппи очень любознателен, ему нравится познавать окружающий мир. Сейчас он активно учится играть с мячом – толкает его мордой, проявляя ловкость и концентрацию. Также детеныш начал осваивать и более сложный элемент – отбивание мяча хвостом.

Черноморские афалины занесены в Красную книгу. Современная популяция этих млекопитающих в Черном море оценивается в 43 тысячи особей.

Ранее юные горожане выбрали имена трем капибарам, которые обитают в "Москвариуме". Мальчика назвали Персик, а две девочки получили имена Карамелька и Искра. В голосовании на платформе "Активный гражданин – детям" приняли участие москвичи в возрасте от 6 до 14 лет.