Специалисты определят оптимальные методы сохранения скульптур в "Музеоне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалистами будет проведена диагностика скульптур из парка искусств "Музеон", по результатом которой эксперты определят оптимальные методы их сохранения. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал заведующий отделом реставрации каменной скульптуры Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Котов.

"Тщательное обследование позволит оценить масштаб возможных внутренних повреждений. Для проведения детального анализа и последующих работ часть скульптур будет перемещена в закрытые мастерские. Это стандартная музейная практика, которая позволяет обеспечить идеальные условия для изучения и восстановления объектов", – сказал он.

По его словам, в ноябре этого года была проведена проверка уже более 300 скульптур, которая показала, что необходима профилактическая и консервационная реставрация.

Котов отметил, что сейчас на скульптурах замечены механические повреждения, также многие из них заросли мхом и лишайниками. Из-за атмосферных воздействий у оснований скульптур имеются мелкие трещины и отслоения, что вызывает у специалистов большие опасения.

Ранее замдиректора по комплексному благоустройству территории Парка Горького Андрей Высочинский заявил, что часть постаментов и скульптур "Музеона" по результатам планового обследования была признана находящейся в неудовлетворительном состоянии.

В связи с этим принято решение переместить их из основной экспозиции. По словам Высочинского, главная задача специалистов сейчас – сохранить эти скульптуры.

