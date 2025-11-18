Уникальный центр ранней помощи для недоношенных детей открылся в Москве

Уникальный центр ранней помощи для недоношенных детей открылся в Морозовской больнице в Москве. Также здесь появились кабинеты консультационно-диагностического центра и дневной стационар.

Они расположены в двух корпусах, где недавно окончилась реконструкция. Работы проходили 1,5 года. За это время здания полностью модернизировали и оснастили оборудованием нового поколения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.