Туман накроет Москву в ночь на 22 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Туман ожидается в Москве вечером в пятницу, 21 ноября, и в первой половине ночи субботы, 22-го числа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве предупредили, что из-за тумана видимость на дорогах ухудшится до 200–700 метров. В связи с этим водителей попросили снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также избегать резких маневров.

"Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя и своих близких. При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.

Помимо этого, департамент транспорта Москвы попросил водителей не отвлекаться на телефон во время движения.

Из-за ожидаемого тумана в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 10:00 22 ноября.

Помимо этого, в столице из-за возможной гололедицы на дорогах желтый уровень погодной опасности продлен до 00:00 понедельника, 24 ноября. На следующей неделе погоду будет определять атлантический циклон, который принесет осадки разной интенсивности.

В частности, ночью возможен снег, в результате чего в некоторых районах может сформироваться временный покров. Днем не исключены мокрый снег и дождь.

