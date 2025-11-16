Форма поиска по сайту

16 ноября, 10:00

Экология

Экологи РАН призывают очистить Бобровый остров в Нагатинском Затоне от мусора

Бобровый остров в Нагатинском Затоне находится в критическом состоянии – экологи Российской академии наук требуют срочно очистить территорию от мусора и восстановить кормовую базу для животных. По данным исследований, местная популяция бобров из шести особей может не пережить зиму из-за истощения запасов осин и водных растений.

Ученые подчеркивают, что бобры играют важную роль в профилактике лесных пожаров, регулируя уровень воды в водоемах. Жители района поддерживают инициативу по созданию на острове рекреационной зоны, но для спасения животных необходимы комплексные меры: углубление дна, расчистка берегов и высадка новых деревьев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

