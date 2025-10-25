Форма поиска по сайту

25 октября, 11:15

Более 4 тыс тонн пластика и стекла отправили москвичи в контейнеры-колокола в 2025 году

Более 4 тысяч тонн пластика и стекла отправили москвичи в желтые и зеленые контейнеры-колокола за девять месяцев 2025 года. Как рассказали в комплексе городского хозяйства, такие контейнеры в отличии от других предназначены для более углубленной сортировки.

В желтые можно положить любой пластик, кроме изделия из ПВХ и из смешанных видов пластмассы. Вторсырье должно быть сухим и чистым без этикеток. Желательно бутылки от воды, напитков, кисломолочной продукции перед сдачей в контейнер-колокол спрессовать. Это поможет сократить объем, который они занимают в мусоровозе. Зеленые контейнеры-колокола предназначены для стекла. Всего в столице установлена 1 тысяча желтых и зеленых контейнеров в парках, скверах, на оживленных улицах, рядом со станциями метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

