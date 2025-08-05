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05 августа, 06:45

Экология

В Москве стартовал VI сезон детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"

В Москве стартовал VI сезон детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"

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В Москве стартовал VI сезон Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого". Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

В этот раз в проекте появилась новая, 13-я номинация "Зоомир". Ее разыграют среди видеороликов с участием домашних питомцев или диких животных.

Заявки на шестой сезон премии принимают до 1 апреля 2026 года. Как отметили организаторы, за годы существования проект объединил свыше 300 тысяч детей и взрослых из 95 государств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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