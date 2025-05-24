Москва поделилась опытом в ходе XI Невского экологического конгресса

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Москва поделилась своим опытом на XI Невском экологическом конгрессе. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Отмечается, что в рамках форума теме экологии больших городов впервые была посвящена отдельная дискуссия с участием глав субъектов России, иностранных специалистов, ученых и экспертов.

Министр столичного правительства, начальник Главконтроля Евгений Данчиков рассказал, что в прошлом году в столице приняли закон "Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве". В основу данной инициативы заложен принцип учета ценности зеленых насаждений и сохранение зеленого каркаса города, отметил Данчиков.

"От зеленого фонда Москвы должна быть абсолютно иная отдача, которая измеряется в том, сколько пыли поглощают зеленые насаждения, какой микроклимат создают, какой эффект идет от снижения шума и поглощения поверхностных стоков и так далее", – добавил начальник Главконтроля.

Данчиков подчеркнул, что вопросы экологии важны как инвестиция в экономику, в развитие города и будущее столицы. Он отметил, что в Москве реконструировали очистные сооружения, благодаря чему содержание загрязняющих веществ в водных объектах города удалось снизить на 70% по сравнению с 2010 годом.

Кроме того, по словам начальника Главконтроля, столица довольно быстро переходит на экологически чистый транспорт. На сегодняшний день в городе доля электробусов уже составляет 30% автобусного парка, добавил Данчиков.

Между тем в 2025 году столичный парк пополнится примерно 650 новыми электробусами, а также свыше 250 зарядными станциями. Москва занимает первое место в Европе по количеству таких транспортных средств. Городские электробусы соответствуют самым строгим стандартам обслуживания пассажиров, а также позволяют уменьшить негативное воздействие на экологию столицы.

Всего с 2018 года москвичи и гости столицы совершили около 650 миллионов поездок на электробусах. Ликсутов отмечал, что к 2035 году почти весь парк Мосгортранса будет работать на электрической тяге.

