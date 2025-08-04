Жителям и гостям столицы рассказали, где находятся площадки проекта "Лето в Москве"

Мероприятия проекта "Лето в Москве" проходят не только в центре, но и во всех округах города. Среди локаций – территория от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, площадка у районного центра "Место встречи "Баку", ротонда в центре сквера на бульваре генерала Карбышева и детский парк "Фили".

Также площадки для мероприятий открыты на стадионе "Авангард", в парке "Академический", в зоне отдыха "Тропарево", сквере имени Судакова и на площадке "Московских сезонов" в районе Некрасовка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.