Собянин рассказал, как конкурс "Лица района" помогает менять Москву к лучшему

Более 4,5 тысяч заявок на участие в конкурсе "Лица района" подали москвичи с 2020 года. При этом свыше 250 проектов уже получили поддержку города, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, в 2025 году на конкурс уже подали заявки более 500 претендентов, что в 5 раз больше, чем в 2024 году. Онлайн-заявки принимаются до 30 сентября в шести направлениях – от культуры и образования до экологии и спорта. Подать можно как готовый проект, так и идею по улучшению районов и даже продвижению локальных брендов на городской уровень. Победители проходят обучение, становятся частью сообщества "ЛИЦА" Агентства общественных проектов и получают помощь в реализации инициативы.

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