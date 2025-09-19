Собянин: бизнес вкладывает большие ресурсы в улучшение экологической ситуации

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Для Москвы важно, чтобы новая индустриализация развивалась не в ущерб окружающей среде. Бизнес это понимает и вкладывает огромные ресурсы в улучшение столичной экологии, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, Москва является ведущим промышленным и научно-инженерным центром страны. Более 4,5 тысячи предприятий производят различные товары – от продуктов питания до роботов. В общей сложности – 20 отраслей промышленности.

Каждый год в городе открываются до 150 новых предприятий, многие действующие производства модернизируют и наращивают мощности.

Крупнейшим проектом последнего десятилетия стало обновление Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). С 2011 года на предприятии обновили свыше 80% оборудования и в четыре раза снизили нагрузку на окружающую среду.

В 2013-м завод полностью ликвидировал нефтесодержащие отходы производства – более 180 тысяч тонн. Было очищено около 15 гектаров заводской территории.

В 2017 году начали работу уникальные биологические очистные сооружения сточных вод герметичного типа "Биосфера". Эта разработка обеспечивает почти полное (99,9%) удаление загрязнений из заводских стоков.

Благодаря этому МНПЗ возвращает в производственный цикл до 80% используемой воды. В связи с этим забор воды из Москвы-реки снижен в три раза. При этом сам завод не осуществлял сбросов в реку. Пройдя через "Биосферу", лишь небольшой остаток отработанной воды направляется на очистные сооружения "Мосводоканала".

Кроме того, продолжил градоначальник, в 2020 году ввели в эксплуатацию высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+". Он заменил пять морально устаревших установок, построенных еще в 1960-х годах.

МНПЗ перешел на выпуск дизеля и бензина экологического класса "Евро-5". При использовании такого топлива в разы сокращаются вредные выхлопы автомобилей.

"Если прибавить к этому внедрение герметичных систем отгрузки топлива и уникальную систему мониторинга качества воздуха, то Московский НПЗ можно по праву назвать одним из самых чистых нефтеперерабатывающих предприятий в стране", – отметил Собянин.

Другое предприятие – фармацевтический завод "Р-Опра" – изначально построили по принципам экологической ответственности. Он минимизирует воздействие на окружающую среду за счет современных технологий: очищения сточных вод, раздельного сбора отходов, использования энергосберегающего оборудования.

Завод открыли в 2023 году в рамках офсетного контракта на поставку лекарств. Город заключил с компанией три офсетных контракта на поставку препаратов по 40 международным непатентованным наименованиям для лечения различных заболеваний.

"ПК 137" биотехнологической компании "Биокад" – компания полного цикла разработки медпрепаратов для лечения болезней – активно внедряет экологические инициативы. Организация автоматизирует сбор данных о потреблении ресурсов, использует энергосберегающие технологии, реализует программу бережного водопользования и управляет отходами.

В прошлом году утилизировали 1 145 тонн производственных отходов. Также сотрудники компании участвуют в эковолонтерстве.

В рамках офсетного контракта предприятие с 2021 года поставляет лекарства для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний в столичные больницы.

В свою очередь, компания "Велфарм – М" внедряет эффективную систему управления отходами. Вместо захоронения большая часть из них отправляется на утилизацию, а локальные очистные сооружения обеспечивают безопасность сточных вод перед их отводом в городскую канализацию.

С этим предприятием Москва заключила два офсетных контракта на поставку препаратов по 63 международным непатентованным наименованиям.

"Комбинат инновационных технологий – МонАрх" производит на роботизированном заводе сверхкрупногабаритные модули для строительства зданий. Готовые модули поставляются на площадку с полным оснащением: инженерными сетями, фасадами, дверями, окнами и внутренней отделкой. Этот метод строительства повышает энергоэффективность, снижает экологическую нагрузку и оптимизирует транспортную логистику.

"Экопласт" перерабатывает различные виды пластикового сырья во вторичную гранулу. Процесс включает механическую обработку, сепарацию, сушку и грануляцию. Полученная гранула может как полностью заменять первичное сырье, так и использоваться как добавка, снижая потребление и экологическую нагрузку.

"ЭкоТехПром" – это высокотехнологичное предприятие по переработке электронного и электрического оборудования. Завод эффективно перерабатывает до 95% поступающего сырья, в том числе офисное оборудование и технику. В результате получаются полистирольные и пропиленовые фракции, металлы драгоценных групп, черные и цветные металлы, стекло и топливные добавки.

"Парус электро" – столичный производитель силовой и преобразовательной техники. Предприятие является российским лидером в производстве зарядных станций для электромобилей. Также компания занимает ведущие позиции в производстве электротехнического оборудования для объектов возобновляемой энергетики.

В прошлом году предприятие создало первый российский инвертор для солнечной энергетики мощностью 1,5 мегаватт с коэффициентом полезного действия 98,8%. Кроме того, оно наладило его серийное производство и создало первый отечественный контроллер для солнечных электростанций.

В этом году компания освоила производство оборудования для ветроэнергетики. Впервые эти системы будут установлены в Южном федеральном округе в следующем году.

Расширение производства электротехники для возобновляемой энергетики стало возможным благодаря льготному инвестиционному кредиту в 1,5 миллиарда рублей.

На эти средства предприятие купило производственный комплекс площадью около 25 тысяч квадратных метров в районе Бирюлево Восточное. Там откроют дополнительные цеха по производству источников бесперебойного питания, зарядных станций для электромобилей и преобразователей для возобновляемых источников энергии.

"ГалВент" – лидер российского рынка мусоропроводов, его доля на строительном рынке страны уже превысила 70%. Компания создала инновационную систему раздельного сбора мусора: поворотный механизм направляет отходы в нужные контейнеры. Новую систему можно интегрировать как в новые, так и существующие дома, а также подключить к системе умного дома для мониторинга наполняемости контейнеров.

"Завод Москабель" вносит вклад в сокращение выбросов парниковых газов. В настоящее время компания развивает инновационный алюминиевый сплав, который позволяет снизить потребление меди на 80% и уменьшить углеродный след на каждом километре кабеля на 50% в год.

ПК "Вторалюминпродукт" с 1996 года занимается переработкой лома металлов и электронной техники. Компания сейчас развивает переработку пластика и производство на его основе инновационных продуктов.

С 2015 по 2020 год предприятие активно работало над экологически безопасным и эффективным выводом из эксплуатации старых вагонов метро, что стало важным шагом к обновлению одного из крупнейших транспортных узлов мира.

VEKA Rus реализует проект "Безотходная экономика: переработка полимерных отходов", направленный на переработку технологических остатков и брака оконных профилей. Процесс включает три этапа: сбор обрезков у партнеров, подготовку гранулята и производство новых продуктов. Полученный из вторсырья пластик используется для производства оконных и дверных профилей.

Компания VARIATA создает стеллажи из оцинкованной и нержавеющей стали. Они не требуют частой замены, сокращая перепроизводство и нагрузку на экосистему. Организация использует высококачественное сырье, остающееся от производства более крупных изделий.

"Вики Восток" изготавливает канцелярские товары и другие изделия из 100% переработанного сырья. Компания выпускает шариковые ручки, блокноты и зажимы для пакетов из вторсырья. Предприятие реализует циклические проекты для бизнеса: компании сдают отходы и получают из них экологичную продукцию для офисов и мероприятий.

Как подчеркнул глава Москвы, столичная промышленность сохраняет природные ресурсы и создает новые возможности для развития экологических технологий.

В России уровень вовлечения вторсырья в отраслях сельского хозяйства, промышленности, строительства и ЖКХ вырос до 10%, рассказал ранее премьер-министр Михаил Мишустин. За пять лет этот показатель планируется довести до 25%.