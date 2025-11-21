Форма поиска по сайту

21 ноября, 15:40

Экономика

В России подвели итоги конкурса "100 лучших товаров 2025 года"

Фото: rostest.ru

В России подвели итоги федерального этапа конкурса "100 лучших товаров 2025 года". Это главный всероссийский конкурс качества продукции, который дает право компании-производителю в течение двух лет размещать логотип, свидетельствующий о победе, на упаковке товара-лауреата.

Ежегодная премия, которую проводят федеральное агентство Росстандарт и Академия проблем качества, направлена на поддержку отечественных производителей и развитие выпуска высококачественных товаров.

На всероссийский этап можно было попасть, только победив на областном уровне. Участники оценивались по нескольким десяткам характеристик. В их числе – качество, технологичность, показатели экологичности и энергоэффективности, безопасность производства.

Победа в федеральном этапе конкурса также дает преференции при отборе в программу "Сделано в России" Российского экспортного центра. Лауреатами конкурса стали и предприятия из Москвы и Московской области.

В номинации "Продукция производственно-технического назначения" победителями стали компании Московский НПЗ за качество моторных топлив, автомобильных и индустриальных масел, а также битумных материалов и нефтехимической продукции, ООО "Каланча" – за модуль газопорошкового пожаротушения BiZone, ООО "Нова Ролл-стрейч" – за качество пленки стретч, ИП Мороченков А. Г. – за экран для проектора российского производства.

Кроме того, дипломантами федерального этапа конкурса в номинации "Продовольственные товары" стали предприятия ООО "НПП ЛИО-продукт", в категории "Промышленные товары для населения" – ООО "ТРЕЛАКС" и ООО "ПРОСТО ПОДУШКА".

"Для повышения эффективности производства топлив, масел, битумов и других нефтехимических товаров мы провели масштабную модернизацию НПЗ. Благодаря профессионализму и многолетней экспертизе команды специалистов мы разрабатываем и внедряем новые виды продукции, расширяем ассортимент и увеличиваем объем выпуска нефтепродуктов для российской экономики", – отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.

Также дизельное топливо экологического класса "Евро-5" "Газпром нефти" и модуль газопорошкового пожаротушения ООО "Каланча" получили знак "Золотая сотня".

Ранее сообщалось, что в Москве проходит профессиональный конкурс для специалистов контрактной системы "Лидеры закупок Москвы". Конкурс станет площадкой для демонстрации опыта, поможет выявить лучших специалистов и даст новые перспективные идеи.

Финал пройдет 28 ноября. Будут учитываться профессиональные компетенции, а также креативность и командная работа. Победители получат ценные призы.

