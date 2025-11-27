Владельцы действительных полисов ОСАГО начали получать штрафы за отсутствие страховки

Водители с действующими полисами ОСАГО стали получать штрафы за отсутствие страховки. Проблема возникает из-за камер фотовидеофиксации, которые считывают государственные номера транспортных средств.

Если при оформлении полиса госномер не был указан, система распознает автомобиль как незастрахованный и автоматически выписывает штраф, даже если в документе указаны VIN или номер кузова.

