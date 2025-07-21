Face ID и другие технологии внедрили на стройплощадках столицы

Московские компании все чаще используют цифровые технологии не только в производстве, но и на стройках. Например, на стройплощадке жилого комплекса "Монблан" внедрили систему прохода по Face ID, которая учитывает количество рабочих на объекте.

Каски с трекерами позволяют отслеживать перемещения сотрудников и быстро вызывать помощь в случае необходимости. Для снижения нагрузки на рабочих применяют промышленный экзоскелет "легкая рука". С его помощью сотрудники меньше устают, а производительность увеличивается примерно на 15%.

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