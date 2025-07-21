Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 15:15

Технологии

Face ID и другие технологии внедрили на стройплощадках столицы

Face ID и другие технологии внедрили на стройплощадках столицы

"Специальный репортаж": бесполезные покупки в Сети

Госдума рассмотрит штрафы за расчеты с помощью криптовалюты

На Госуслугах появится "Цифровой профиль молодого человека"

ГД приняла поправки о штрафах за передачу SIM-карт третьим лицам

Пассажиры московского метро смогут повсеместно оплачивать проезд по биометрии в 2025 году

В Китае представили первого в мире робота-гуманоида, способного менять свои батареи

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 июля

Новости Московского транспорта

В Кремле прокомментировали заявления о возможном уходе мессенджера WhatsApp из России

Московские компании все чаще используют цифровые технологии не только в производстве, но и на стройках. Например, на стройплощадке жилого комплекса "Монблан" внедрили систему прохода по Face ID, которая учитывает количество рабочих на объекте.

Каски с трекерами позволяют отслеживать перемещения сотрудников и быстро вызывать помощь в случае необходимости. Для снижения нагрузки на рабочих применяют промышленный экзоскелет "легкая рука". С его помощью сотрудники меньше устают, а производительность увеличивается примерно на 15%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиистроительствогородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика