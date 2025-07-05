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05 июля, 09:45

Технологии

Новости мира: российский робопес Морс вышел на улицы Рио-де-Жанейро

Новости мира: российский робопес Морс вышел на улицы Рио-де-Жанейро

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В Бразилии по улицам Рио-де-Жанейро гуляет робо-собака российского производства. Электронного пса по имени Морс привезли на саммит БРИКС ученые НИИ механики МГУ. На выставке Открытой недели науки робопес демонстрировал возможности современных алгоритмов управления и электронных компонентов.

В Индонезии популярность набрали видеоролики с соревнований по традиционной регате. Там дети танцуют на носу длинных лодок, задавая настроение всему мероприятию. Их движения поддерживают боевой дух команды и вызывают восторг у зрителей, ролики набирают миллионы просмотров в сети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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