Глава РКН Липов: для регулирования отрасли видеоигр необходимо проводить исследования

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Чтобы регулировать отрасль видеоигр, необходимо проводить исследования и узнать у игроков, в чем они видят угрозу. Об этом заявил глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов, сообщает газета "Известия".

Глава ведомства отметил, что прежде всего игроки должны рассказать, влияют ли на них угрозы и что они хотят видеть в плане регулирования отрасли. Эту тему, добавил Липов, нужно исследовать вне зависимости от того, будет ли принят соответствующий закон.

"Его нужно будет развивать, исследования обязательно будут нужны", – подчеркнул он.

Глава РКН также отметил важность потребностей отечественных создателей видеоигр. Кроме того, искусственный интеллект, используемый в играх, можно рассматривать как инструмент для создания и передачи знаний, уточнил он.

"Все-таки ключевое слово – это интеллект. Не искусственный, а интеллект", – заявил Липов и добавил, что ключевой момент в использовании ИИ – это его суверенность.

Видеоигры должны проходить экспертную оценку, поэтому в РФ разрабатывается ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игр и игрушек, заявила ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она выразила надежду, что данный стандарт станет одним из основных шагов к созданию закона об экспертизе детских игр.