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Новости

16 мая, 07:45

Технологии

Новости мира: роботов начали использовать для приготовления фастфуда в США

Новости мира: роботов начали использовать для приготовления фастфуда в США

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В Калифорнии открылся ресторан, где роботы собирают бургеры за 27 секунд. Они точно складывают все ингредиенты. Такое ноу-хау уже привлекло толпы посетителей. Среди них находятся даже те, кто не очень любит фастфуд.

Тем временем крупный пожар произошел в английском графстве Оксфордшир. Там загорелся Центр исторического автомобилестроения. На кадрах, которые показывают местные телеканалы, видно, как над комплексом поднимаются клубы дыма, и слышны взрывы. Сообщают, что очаг возгорания находится на территории бывшей авиабазы. Там разместились более 50 предприятий, которые занимаются реставрацией классических автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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