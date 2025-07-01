Юрист Куликов: россиян не накажут за хранение данных на зарубежных сервисах

Россияне, которые хранят контакты в аккаунтах Google, могут нарушать закон, предупредили некоторые эксперты. Так ли это на самом деле и может ли последовать наказание за подобные действия, разбиралась Москва 24.
"Как не надо делать"
Перенос контактов из телефонной книги в аккаунт Google является неправомерным с 1 июля 2025 года. С таким утверждением в беседе с "Газетой.ру" выступил эксперт по кибербезопасности Федор Музалевский.
Он напомнил, что с 1 июля 2025 года начали действовать поправки к закону "О персональных данных", обязывающие хранить и использовать личные сведения пользователей только в базах данных на территории РФ. Как ранее поясняло РИА Новости, к подобной информации относятся:
- ФИО в связке с email, номером телефона или сведениями из паспорта;
- дата и место рождения в связке с ФИО;
- адрес проживания, номер телефона, email;
- паспортные данные, ИНН, СНИЛС;
- фотографии и информация о семейном положении, образовании, профессии, доходах;
- IP-адрес, учетные записи или данные о местоположении, а также биометрия.
В первую очередь мера распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указал Музалевский. Однако, по его словам, рядовые граждане также могут выполнять функции операторов персональных данных, а поэтому риски возникают и для них.
В то же время член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснил, что обычным гражданам новый закон гарантирует спокойствие за сохранность персональных данных. По его мнению, это особенно важно в эпоху гибридных войн, когда персональные данные могут стать инструментом манипуляций и использоваться для вмешательства во внутренние дела государства.
"Это не просто техническое изменение, а важный шаг к укреплению национальной безопасности. Мы создаем условия, при которых россияне могут пользоваться современными технологиями, не опасаясь за сохранность своих данных", – заключил Чаплин.
Защита, а не ограничение
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с Москвой 24 допустил, что наказание могут получить не только ИП и юрлица, но и обычные граждане. В этом плане закон трактуется "широко", отметил парламентарий.
"Любое физическое, юридическое лицо и ИП обязано хранить данные на территории РФ. Если произойдет утечка данных, то в теории можно привлечь к ответственности кого угодно. Поэтому каждый гражданин обязан следить за персональными данными", – подчеркнул Свинцов.
В то же время депутат отметил, что применение закона еще будет рассматриваться в 2025 году. В целом же, по его словам, мера направлена на обеспечение безопасности персональных данных и их защиту от кражи злоумышленниками.
Однако кандидат юридических наук, генеральный директор АНО "ПравоРоботов" Никита Куликов, в свою очередь, рассказал Москве 24, что привлекать к ответственности обычных граждан в рамках вступившего в силу закона неправомерно.
"Ограничения коснутся только юрлиц и ИП, которые собирают сведения доверяющих им пользователей и передают их за рубеж. Потому что утечки в руки хакеров –повсеместная мировая проблема", – отметил эксперт.
При этом, даже если бы россиян также начали считать нарушителями, привлечь к ответственности пришлось бы фактически всех жителей страны. Таким мнением с Москвой 24 поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Наши телевизоры, компьютеры, смартфоны хранят данные за пределами страны. Поэтому никаких последствий для людей быть не может", – пояснил эксперт.
Также аналитик добавил, что не существует и механизмов для того, чтобы отслеживать, куда рядовые пользователи передают личные сведения.