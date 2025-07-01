Юрист Куликов: россиян не накажут за хранение данных на зарубежных сервисах

Россияне, которые хранят контакты в аккаунтах Google, могут нарушать закон, предупредили некоторые эксперты. Так ли это на самом деле и может ли последовать наказание за подобные действия, разбиралась Москва 24.

"Как не надо делать"

Перенос контактов из телефонной книги в аккаунт Google является неправомерным с 1 июля 2025 года. С таким утверждением в беседе с "Газетой.ру" выступил эксперт по кибербезопасности Федор Музалевский.

Он напомнил, что с 1 июля 2025 года начали действовать поправки к закону "О персональных данных", обязывающие хранить и использовать личные сведения пользователей только в базах данных на территории РФ. Как ранее поясняло РИА Новости, к подобной информации относятся:



ФИО в связке с email, номером телефона или сведениями из паспорта;

дата и место рождения в связке с ФИО;

адрес проживания, номер телефона, email;

паспортные данные, ИНН, СНИЛС;

фотографии и информация о семейном положении, образовании, профессии, доходах;

IP-адрес, учетные записи или данные о местоположении, а также биометрия.

В первую очередь мера распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указал Музалевский. Однако, по его словам, рядовые граждане также могут выполнять функции операторов персональных данных, а поэтому риски возникают и для них.





Федор Музалевский эксперт по кибербезопасности Исходя из этого я вполне допускаю, что синхронизацию адресной книги на смартфоне с аккаунтом Google возможно квалифицировать как нарушение норм. Но я подчеркну, что наказание в отношении физлиц поправками не установлено. В этом плане там информация подана в ключе "как надо делать", а не "что за это будет".

В то же время член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснил, что обычным гражданам новый закон гарантирует спокойствие за сохранность персональных данных. По его мнению, это особенно важно в эпоху гибридных войн, когда персональные данные могут стать инструментом манипуляций и использоваться для вмешательства во внутренние дела государства.

"Это не просто техническое изменение, а важный шаг к укреплению национальной безопасности. Мы создаем условия, при которых россияне могут пользоваться современными технологиями, не опасаясь за сохранность своих данных", – заключил Чаплин.

Защита, а не ограничение

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с Москвой 24 допустил, что наказание могут получить не только ИП и юрлица, но и обычные граждане. В этом плане закон трактуется "широко", отметил парламентарий.

"Любое физическое, юридическое лицо и ИП обязано хранить данные на территории РФ. Если произойдет утечка данных, то в теории можно привлечь к ответственности кого угодно. Поэтому каждый гражданин обязан следить за персональными данными", – подчеркнул Свинцов.

В то же время депутат отметил, что применение закона еще будет рассматриваться в 2025 году. В целом же, по его словам, мера направлена на обеспечение безопасности персональных данных и их защиту от кражи злоумышленниками.

Однако кандидат юридических наук, генеральный директор АНО "ПравоРоботов" Никита Куликов, в свою очередь, рассказал Москве 24, что привлекать к ответственности обычных граждан в рамках вступившего в силу закона неправомерно.





Никита Куликов кандидат юридических наук, генеральный директор АНО "ПравоРоботов" Фактически каждый человек может распространять информацию о себе на свое усмотрение. Даже себе во вред. Это заложено в Конституции, и в законодательстве "О персональных данных" других требований нет.

"Ограничения коснутся только юрлиц и ИП, которые собирают сведения доверяющих им пользователей и передают их за рубеж. Потому что утечки в руки хакеров –повсеместная мировая проблема", – отметил эксперт.

При этом, даже если бы россиян также начали считать нарушителями, привлечь к ответственности пришлось бы фактически всех жителей страны. Таким мнением с Москвой 24 поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Наши телевизоры, компьютеры, смартфоны хранят данные за пределами страны. Поэтому никаких последствий для людей быть не может", – пояснил эксперт.

Также аналитик добавил, что не существует и механизмов для того, чтобы отслеживать, куда рядовые пользователи передают личные сведения.

