01 июля, 08:24Общество
В России с 1 июля изменятся правила хранения персональных данных
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 1 июля в России вступят в силу существенные изменения в законе "О персональных данных", направленные на полный запрет на хранение и обработку информации о гражданах РФ за пределами страны. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
По его словам, все процессы работы с персональными данными – от сбора до удаления – будут происходить исключительно на территории России.
"Этот закон – логичное продолжение курса на цифровой суверенитет России. Мы не можем допустить, чтобы данные наших граждан находились в юрисдикции иностранных государств, где они могут быть использованы против интересов России и ее жителей", – пояснил парламентарий в беседе с RT.
Чаплин подчеркнул, что новые изменения затронут как коммерческие организации, так и обычных пользователей. Например, организации, которые работают с личной информацией граждан, должны будут переместить свои серверы и системы обработки данных на территорию РФ.
"Для бизнеса это, безусловно, вызов, но мы дали достаточный переходный период, чтобы все могли адаптироваться. В конечном итоге это повысит уровень доверия граждан к цифровым сервисам", – считает чиновник.
В свою очередь, для обычных граждан изменения гарантируют спокойствие за сохранность своих данных. Чаплин обратил внимание на особенную важность такой уверенности в условиях гибридных войн, когда персональная информация может стать инструментом манипуляций и использоваться для вмешательства во внутренние дела государства.
В заключение парламентарий отметил, что новые меры нацелены на долгосрочную защиту цифрового пространства России.
"Это не просто техническое изменение, а важный шаг к укреплению национальной безопасности. Мы создаем условия, при которых россияне могут пользоваться современными технологиями, не опасаясь за сохранность своих данных", – резюмировал он.
Ранее журналисты выяснили, что, согласно поправкам в законы "О связи", "О персональных данных", "Об информации" и некоторых других, россиянам могут запретить принимать звонки с сим-карт иностранных операторов. Для получения зарубежных звонков гражданину придется обращаться к оператору.
При этом представители нескольких российских операторов засомневались в необходимости такого запрета – это может привести к неудобствам для большого числа абонентов. Альтернативой было предложено ввести схему самозапрета на вызовы из зарубежных стран, чтобы пользователь сам мог выбирать.