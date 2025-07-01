В России с 1 июля изменятся правила хранения персональных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 июля в России вступят в силу существенные изменения в законе "О персональных данных", направленные на полный запрет на хранение и обработку информации о гражданах РФ за пределами страны. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, все процессы работы с персональными данными – от сбора до удаления – будут происходить исключительно на территории России.

"Этот закон – логичное продолжение курса на цифровой суверенитет России. Мы не можем допустить, чтобы данные наших граждан находились в юрисдикции иностранных государств, где они могут быть использованы против интересов России и ее жителей", – пояснил парламентарий в беседе с RT.

Чаплин подчеркнул, что новые изменения затронут как коммерческие организации, так и обычных пользователей. Например, организации, которые работают с личной информацией граждан, должны будут переместить свои серверы и системы обработки данных на территорию РФ.

"Для бизнеса это, безусловно, вызов, но мы дали достаточный переходный период, чтобы все могли адаптироваться. В конечном итоге это повысит уровень доверия граждан к цифровым сервисам", – считает чиновник.

В свою очередь, для обычных граждан изменения гарантируют спокойствие за сохранность своих данных. Чаплин обратил внимание на особенную важность такой уверенности в условиях гибридных войн, когда персональная информация может стать инструментом манипуляций и использоваться для вмешательства во внутренние дела государства.

В заключение парламентарий отметил, что новые меры нацелены на долгосрочную защиту цифрового пространства России.

"Это не просто техническое изменение, а важный шаг к укреплению национальной безопасности. Мы создаем условия, при которых россияне могут пользоваться современными технологиями, не опасаясь за сохранность своих данных", – резюмировал он.

Ранее журналисты выяснили, что, согласно поправкам в законы "О связи", "О персональных данных", "Об информации" и некоторых других, россиянам могут запретить принимать звонки с сим-карт иностранных операторов. Для получения зарубежных звонков гражданину придется обращаться к оператору.

При этом представители нескольких российских операторов засомневались в необходимости такого запрета – это может привести к неудобствам для большого числа абонентов. Альтернативой было предложено ввести схему самозапрета на вызовы из зарубежных стран, чтобы пользователь сам мог выбирать.

