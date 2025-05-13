Первые проекты участников столичной "Фабрики видеоигр" выйдут в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники московского акселератора "Фабрика видеоигр" создали 60 пилотных версий игр с июня прошлого года. Часть проектов планируется выпустить до конца текущего года, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Ряду игр предоставили инвестирование в размере 150 миллионов рублей.

"Среди них – детективная история, вдохновленная произведениями Михаила Булгакова, приключенческий квест по мотивам сказки Александра Пушкина и головоломка в интерьерах космического корабля", – указала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В пресс-службе департамента отметили, что благодаря акселератору программисты, художники и дизайнеры могут получить новые навыки, запустить уникальные проекты и найти инвесторов. Участники получают поддержку от зарождения идеи до подготовки к финальной презентации.

В настоящее время в инновационном центре "Сколково" создается первый в стране кластер видеоигр и анимации. Планируется, что он объединит образовательную и производственную инфраструктуру.

"С возможностями будущего кластера познакомились эксперты из Индии, Бразилии и Индонезии. Коллег впечатлила идея объединить все этапы создания игр и анимации в одном пространстве", – говорится в сообщении.

В общей сложности уже прошло свыше 50 встреч с участием предприятий.

Ранее в Москве начался конкурс "Дизайн-цех". Его участники будут разрабатывать сувенирную продукцию для российских организаций. Жюри выберет 120 человек, которые объединятся в команды и будут работать над дизайном сувениров. Концепции оценят по таким категориям, как соответствие поставленной задаче, оригинальность и качество презентации.

