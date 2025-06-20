Собянин: цифровые решения Москвы в строительстве будут применять по всей стране

Правительство России и мэрия Москвы подписали договор о сотрудничестве в области использования цифровых технологий в строительстве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Столица готова делиться своими сервисами с регионами. Более 90% услуг в сфере строительства город предоставляет в электронном виде, в том числе услуги по подключению к городским сетям и коммуникациям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.