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Новости

20 июня, 14:15

Мэр Москвы

Собянин: цифровые решения Москвы в строительстве будут применять по всей стране

Собянин: цифровые решения Москвы в строительстве будут применять по всей стране

Собянин: Москва стала лидером по состоянию инвестклимата в субъектах РФ

Мэр Москвы: столица стала лидером России по состоянию инвестклимата

Сергей Собянин ответил на вопросы о развитии Москвы на полях ПМЭФ

Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Собянин: в Раменках и Очаково-Матвеевском появятся новые маршруты для поездок

Собянин: с улицы Мосфильмовской появится выезд на Южную рокаду

Сергей Собянин отметил масштаб и инновационность московского стенда на ПМЭФ-2025

Собянин: улица Мосфильмовская будет продлена

Собянин: в Раменках и Очаково-Матвеевском появятся новые маршруты для поездок

Правительство России и мэрия Москвы подписали договор о сотрудничестве в области использования цифровых технологий в строительстве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Столица готова делиться своими сервисами с регионами. Более 90% услуг в сфере строительства город предоставляет в электронном виде, в том числе услуги по подключению к городским сетям и коммуникациям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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