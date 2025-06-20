20 июня, 14:15Мэр Москвы
Собянин: цифровые решения Москвы в строительстве будут применять по всей стране
Правительство России и мэрия Москвы подписали договор о сотрудничестве в области использования цифровых технологий в строительстве. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Столица готова делиться своими сервисами с регионами. Более 90% услуг в сфере строительства город предоставляет в электронном виде, в том числе услуги по подключению к городским сетям и коммуникациям.
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