Москва подписала соглашения с новыми участниками проекта "Производительность труда"

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Правительство Москвы подписало соглашения с четырьмя новыми участниками проекта "Производительность труда" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает департамент экономической политики и развития столицы.

Документы от имени правительства подписала заммэра Москвы, руководитель департамента Мария Багреева. Новыми участниками стали компании из обрабатывающей промышленности, сферы научных исследований и сектора туризма и гостеприимства.

Как подчеркнула вице-мэр, проект является одной из ключевых мер поддержки столичного бизнеса. За три года он доказал свою эффективность для более чем 400 компаний из различных отраслей.

"Благодаря участию в проекте компании без дополнительных затрат смогли перестроить бизнес-процессы, найти скрытые резервы, повысить квалификацию сотрудников, оптимизировать работу и сэкономить средства для инвестиций в дальнейшее развитие", – подчеркнула Багреева.

Обрабатывающая промышленность представлена группой компаний "Аквариус". Она входит в перечень системообразующих организаций радиоэлектронной промышленности и обеспечивает полный производственный цикл.

"Мы рассматриваем бережливое производство как инструмент для повышения эффективности, технологичности и устойчивости наших процессов. Это особенно актуально для опережающего развития радиоэлектроники, создания конкурентных преимуществ, в том числе на мировом рынке", – сказал председатель совета директоров группы компаний Алексей Калинин.

Другим участником проекта стал Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (АО "ВНИИЖТ") – ведущий научный центр железнодорожной отрасли. Как отметил заместитель гендиректора компании по инжинирингу, внедрению и развитию технологий Евгений Шишков, в институте высоко ценят возможность сотрудничества с профессиональными экспертами.

В сфере туризма и гостеприимства к федеральному проекту присоединился Radisson Collection Hotel, Moscow. Он стал третьим столичным представителем этой сети отелей, который вошел в проект. Также его участником стала группа компаний "Шоколадница".

"Наш отель уже соответствует высоким стандартам, но мы хотим знать, как еще мы можем улучшить наши процессы. Для пилотного этапа мы выбрали процесс регистрации гостей отеля", – пояснил генеральный менеджер Radisson Collection Hotel Станислав Кондов.

В свою очередь исполнительный директор по производству ГК "Шоколадница" Павел Перов подчеркнул, что участие в проекте "Производительность труда" соответствует стратегическим целям развития группы компаний.

Как ранее рассказал Сергей Собянин, к проекту "Производительность труда" присоединились уже 419 столичных предприятий. Москва участвует в федеральном проекте с 2022 года.

В столице в среднем на 53% выросла производительность труда и на 30% – зарплата персонала на предприятиях. Также на треть уменьшились сроки производственных процессов и объемы незавершенных запасов.