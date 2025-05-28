Собянин: 419 предприятий присоединились к проекту "Производительность труда"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

К проекту "Производительность труда" присоединились 419 столичных предприятий, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник напомнил, что Москва участвует в федеральном проекте с 2022 года. За это время в столице в среднем на 53% выросла производительность труда и на 30% – зарплата персонала на предприятиях – участниках проекта. Кроме того, на треть уменьшились сроки производственных процессов и объемы незавершенных запасов.

"Общая выгода компаний от реализации нацпроекта в столице – больше 13,5 миллиарда рублей", – отметил Собянин.

С начала текущего года частью проекта стали еще 46 компаний из Москвы. Больше половины из них представляют сектор обрабатывающей промышленности. Среди новых фирм, вошедших в проект, отмечаются участники из сфер строительства, транспортировки и хранения, туризма.

Целью проекта, по словам мэра Москвы, является повышение эффективности, сокращение потерь предприятий и решение проблемы кадрового голода.

За полгода эксперты Регионального центра компетенций Москвы должны будут проверить ключевые процессы участников проекта, выявят потери, оптимизируют и предложат план по распространению лучших практик на другие участки предприятий. Также специалисты обучат инструкторов бережливого производства и линейный персонал.



"К 2030 году участниками программы должны стать свыше 800 московских компаний, включая 60% от всех крупных и средних предприятий обрабатывающей отрасли", – уточнил градоначальник.

В это же время столичные власти расширяют применение бережливых технологий на новые сферы экономики. Например, для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) запустили бесплатное онлайн-обучение, в рамках которого бизнесменов обучат повышению эффективности, сокращению издержек и оптимизации процессов без лишних затрат.

"Кроме того, стартуют проекты по повышению производительности в органах власти и подведомственных городу организациях", – напомнил мэр.

Ранее Собянин рассказывал, что в столице зарегистрировано свыше 927 тысяч субъектов МСП, что составляет более 85% от общего числа предприятий города и около 14% – от общего количества в России.

Всего в МСП Москвы заняты 3,4 миллиона человек, то есть 40% от общего числа работающих в городской экономике. При этом более трети работников сосредоточены в IT-сфере, финансовом секторе, строительстве и на производстве.

